La Juventus rischia un’altra stangata | ma può ancora patteggiare | tutte le ipotesi sul tavolo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Laandrà nuovamente a processo sportivo. Lo ha deciso la Procura della Figc deferendo il club bianconero per la manovra stipendi (2019/2020), per i rapporti con gli agenti e per le partnership sospette con altri 6 club (Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese). Viene contestata la violazione dell’articolo 4.1, relativo alla lealtà sportiva, a sette dirigenti del club all’epoca dei fatti: Il deferimento è scattato per l’ex presidente Andrea Agnelli, per l’ex vicepresidente Pavel Nedved, per Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna (allora ds della Under 23), Paolo Morganti (a capo della Football Operations), Stefano Braghin (ds del settore giovanile all’epoca). A tutti viene contestata la violazione dell’articolo 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva e relativi a 4 diversi filoni dell’indagine. QUANDO COMINCERA’ IL PROCESSO ...

Juve-stipendi, in arrivo una nuova penalizzazione Ecco che cosa rischia

