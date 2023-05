La Grecia abbandona i migranti in mare | video choc del New York Times

Un video pubblicato in esclusiva dal New York Times mostra un gruppo di 12 migranti, tra i quali donne e bambini, caricati di forza su un autobus sull'isola di Lesbos, portati su una nave della ...Un video shock pubblicato in esclusiva dal New York Times mostra un gruppo di 12 migranti, tra i quali donne e bambini, caricati di forza su un autobus sull'isola di Lesbos, portati su una nave della ...Un video shock pubblicato in esclusiva dal New York Times mostra un gruppo di 12 migranti, tra i quali donne e bambini, caricati di forza su un autobus sull'isola di Lesbos, portati su una nave della ...

La Grecia abbandona i migranti in mare: la prova in un video pubblicato dal New York Times Corriere della Sera

(Adnkronos) – Le prime immagini vedono dodici migranti scendere dal retro di un furgone bianco, in mezzo alla campagna. Quelle che seguono vedono le stesse persone, tra cui donne e bambini, salire su ...Un video shock pubblicato in esclusiva dal New York Times mostra un gruppo di 12 migranti, tra i quali donne e bambini, caricati di forza su un autobus sull'isola di Lesbos, portati su una nave della ...