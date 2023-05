La Gialappa’s Band torna in TV con un nuovo show condotto da Mago Forest

(Di venerdì 19 maggio 2023) In una recente dichiarazione su Twitter, Banijay Italia ha annunciato il ritorno dellacon unspettacolo televisivo. Il famoso gruppo comico sarà protagonista di unformat, che saràdae presenterà un cast di comici di grande talento. UnTelevisivo per laLa, nota per le loro performance comiche divertenti e satiriche, sta perre con untelevisivo. Il gruppo, che ha sempre offerto un intrattenimento di alta qualità, promette di continuare sulla stessa linea con questoprogetto. Il cast ...

Lariparte dalle origini, anche se con una nuova collocazione. Erede dei vari Mai dire che tanto hanno fatto la fortuna dei comici più disparati, il nuovo show andrà in onda dal 21 maggio ...Ospite, insieme alla, del Salone del Libro di Torino, Luciana Littizzetto è tornata sul suo discussissimo addio alla Rai . Come annunciato da Fabio Fazio nell'ultima puntata, Che ...Sarà Paola Di Benedetto ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della prima puntata di "GialappaShow", il nuovo programma dellacon Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in prima visione assoluta domenica 21 maggio su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno. Tra i momenti da non perdere, l'esilarante imitazione di Brenda ...