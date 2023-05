La disuguaglianza di genere danneggia – letteralmente – il cervello delle donne

(Di venerdì 19 maggio 2023) I risultati di un recente studio (pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences), suggeriscono una connessione tra ladie un rischio più elevato di problemi di salute mentale nelle. Nel dettaglio, i ricercatori di oltre 70 istituzioni hanno scoperto che lo spessore esterno della parte destra delera più sottile di quello degli uomini nei Paesi con una maggioredi. Non si è invece notata alcuna differenza sostanziale nelle nazioni con una maggiore uguaglianza di. Lo studio ha esaminato più di 7.800 scansioni MRI di persone residenti in 29 paesi. Il campione comprendeva poco più di 4.000e quasi 4.000 uomini di ...

L'idea di dividere le persone in oppressori e oppressi in base al colore della pelle, ale ... formatasi nella DDR, il cui programma unisce misure contro lasociale con altre ...L'idea di dividere le persone in oppressori e oppressi in base al colore della pelle, ale ... formatasi nella DDR, il cui programma unisce misure contro lasociale con altre ...... dunque, si troverà scaraventato in una sorta di città in cui sono presenti servizi di vario,... che però è frutto die di invisibilità rispetto al territorio. Il nostro lavoro ...

Una nuova cultura per sconfiggere i tanti volti della disparità di genere Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

"Il futuro della diversità si gioca sul tavolo dell'educazione, a cominciare dai primissimi anni di scuola". (ANSA) ...Evento multilaterale di alto livello sullo sblocco del potenziale innovativo delle donne imprenditrici nell'economia digitale, preludio all'annuncio dei primi tre vincitori della WEA Digital Innovatio ...