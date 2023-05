" Non riesco a farmiragione di non avere piùcasa ", si sfoga Roberta, forlivese, piangendo. La donna nel disastro non ha solo perso il negozio di abbigliamento che gestiva, ma anche la sua ..."Pronto". Silenzio dall'altra parte. "Pronto". Dopo qualche secondovoce rotta dalla. "Scusa, non so se riesco a parlare". Raffaella Pazzi è di Faenza, la città del Ravennate sommersa dall'acqua. Sua madre ha oltre 70 anni, vive da sola a Modigliana, ......rafforzare ciò che abbiamo dispiegato e confidiamo che il nostro sistema continui ad assicurare... Teniamo insieme dolore econ la forza che ci contraddistingue. Ce la faremo - ...

La disperazione di una donna: 'Dove c'era casa mia non c'è più niente' TGLA7

Strade allagate, acqua fino al secondo piano delle case, attività distrutte, campi e allevamenti spazzati via. "Non riesco a farmi una ragione di non avere più una casa", si sfoga Roberta, forlivese, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Voci da Modigliana, il paese isolato dalle frane causate dall'alluvione in Romagna ...