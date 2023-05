La difesa aerea dell’Ucraina a corto di munizioni | ma i Patriot non sono di grande aiuto Le opinioni degli esperti internazionali

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 19 maggio 2023) Per adesso il fondamento del sistema didell’esercito ucraino è costituito da armamenti di concezione sovietica. La carenza delle relativesta perà diventando un problema sempre più serio. Se la Russia conserva l’attuale ritmo di attacchi dal cielo, l’Ucraina terminerà i razzi entro la fine della primavera o l’inizio dell’estate. Le scorte di Kiev stanno finendo Sul Washington Post gliriportano una grave penuria di rifornimenti missilistici che possano permettere alle difese aeree di operare in modo costante. Gli analisti avvertono che Kiev può ritrovarsi in una situazione tale per cui non avrà nulla con cui abbattere i missili e i droni russi. Come conseguenza diretta il suo spazio aereo sarebbe totalmente privo di protezione contro i missili ad alta precisione e i velivoli senza pilota ...