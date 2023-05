La colpa è tutta di una legge di Bonaccini del 2017 Disastro in Emilia Romagna | l' accusa degli esperti

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 19 maggio 2023) La situazione inresta critica, la pioggia continua a cadere e questo non aiuta nei soccorsi. Mentre le vittime sono salite a 13 e si contano ancora molti dispersi, nelle zone di Faenza e Ravenna si continua a lottare con il fango e l'acqua alta. La responsabilità della catastrofe è stata attribuita alla quantità di pioggia caduta in così poco tempo, ma c'è anche chi avanza un'altra ipotesi sulle reali cause. Paolo Pileri, professore ordinario di Pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano, punta il dito contro il presidente dell': "Ladelper delimitare il consumo di suolo - dice Pileri al Fatto Quotidiano - approvata dain realtà lo ha aumentato. Li avvisai che con le medie che già avevano, il 3% ...