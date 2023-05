La Cina vuole un pezzo della Russia | mappa geografica stravolta | cosa accadrà

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) «Una sola» è il principio sul quale si fonda l'intera politica estera cinese. «Una sola» è il motivo di fondo per cui Pechino si è ripresa Hong Kong e Macao, ed è anche quello formale per cuiannettersi Taiwan (anche se in realtà ci sono di mezzo ben altri motivi di carattere economico). Il principio, che peraltro è riconosciuto dagli stessi Stati Uniti, potrebbe applicarsi anche per Vladivostok, o Haishenwai come la chiamano i cinesi, sottratta a Pechino nel 1860 con la Convenzione che prende il nome dalla stessa capitale, che poi è la stessa, con qualche anno di ritardo e una seconda guerra dell'oppio di mezzo, che ha consegnato Hong Kong alla Gran Bretagna (1841). La prospettiva non nasce dal nulla, ma dal fatto che in seguito agli accordi commerciali di libero siglati da Xi Jinping e Putin negli ultimi mesi, dal ...