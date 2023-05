Kinzhal contro Patriot Guerra dei missili tra Russia e Usa a colpi di propaganda

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si scrive, ma si leggeStati Uniti. L’operazione speciale, ossia la, lanciata da Putin è sempre più una sfida tra Mosca e Washington, e Kiev il drammatico teatro di stra Vladimir Putin e Joe Biden. In un conflitto sempre più tecnologico è apparso il, che in cirillico significa pugnale, un missile progettato per raggiungere i 12mila km orari, disegnando traiettorie pensate per saturare le capacità di calcolo dei sistemi antimissile avversari, riducendo le probabilità d’intercettazione. Dal canto suo Volodymyr Zelensky fa sfoggio dei sistemi di difesa, in grado di resistere amisure elettroniche nemiche, individuare i target a più di 100 chilometri ...