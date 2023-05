Kim Basinger e Alec Baldwin sono nonni | la prima foto della nipotina su Instagram

(Di venerdì 19 maggio 2023) Finalmente una gioia per la famiglia di. Lui e Kim, genitorisplendida Ireland,diventatidi una bella bambina di nome Holland. Una nascita che riporta certamente la luce dopo il periodo oscuro seguito allo sparo accidentale partito sul set di Rust e per il quale l’attore è stato incriminato per omicidio colposo, pur professandosi sempre estraneo a tutto. Il bellissimo annuncio arriva direttamente dal profilodi sua figlia, che ha voluto condividere con tutti l’arrivosua primogenita. Kim, il significato del nome scelto per laUna didascalia semplice per rivelare (e confermare) a tutti il nome ...

Kim Basinger e Alec Baldwin nonni: la figlia Ireland ha partorito Vanity Fair Italia

