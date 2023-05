è preoccupata della possibilità di un reboot di Dawson's Creek . Il cambio di mentalità del mondo di oggi potrebbe, infatti, " appannare " e alterare lo spirito della serie teen divenuta ...... che andò in onda dal 1998 al 2003 per un totale di sei stagioni e che lanciò le carriere di diversi attori oggi celebri, come Michelle Williams, Joshua Jackson e. Proprio quest'ultima, ...L'uguaglianza di genere al Festival di Cannes passa anche attraverso i talk al femminile Women in Motion di Kering organizzati da Salma Hayek . Per la prima volta è protagonista, ex - moglie di Tom Cruise , con cui ha una figlia, Suri. L'artista 44enne sta vivendo un momento di grande cambiamento: alla carriera di attrice e regista aggiunge ora quella di tutor ...

Katie Holmes al Festival di Cannes: «Uno spin-off di Dawson's Creek Magari! Ne parliamo da tanto» Vanity Fair Italia

L'attrice si lancia in un nuovo progetto di empowerment femminile da aggiungere agli impegni da regista e produttrice. E intanto fa sognare i fan della sua leggendaria ...