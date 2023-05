Katia Ricciarelli ha figli? Età e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 maggio 2023)è una delle soprano italiane più famose ed importanti, da sempre al centro del gossip a causa della suasentimentale molto turbolenta. Oggi torna al centro della scena con un nuovo scoop e un nuovo amore. Racconterà tutto a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, ma se siete troppo curiosi continuate a leggere! Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lei. Ladie l’amore con Pippo Baudo Lasentimentale dell’artista è sempre stata molto travagliata e per questo ha fatto molto parlare di sé: è stata per 13 anni con José Carreras, un tenore di fama mondiale. Tra i due la relazione è stata tanto lunga quanto tormentata, tra litigi e tira e molla. Un giorno si sono separati ...