Kate Middleton | la confessione inaspettata che la fa amare ancora di più da tutto il mondo

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 19 maggio 2023) La principessa del Galles,è un esempio di regalità e umiltà: la sua ultimala rendonopiù amata!ha sempre dimostrato di essere elegante nelle occasioni che lo richiedevano e casual/sportiva in quelle diverse. La principessa del Galles non ha paura di sporcarsi, negli anni si è mostrata pronta a, dall’imparare le tecniche di autodifesa, a ballare in Africa con i bambini e praticare vari sport. Unadila mette ancor di più in buona luce con il popolo (Foto Instagram @kaeroyal) – grantennistoscana.itLasi sa adattare ae questo la rende la futura sovrana ...