Kaspersky | la campagna APT CommonMagic estende il suo raggio d’azione

I cybercriminali utilizzano numerosi schemi di distribuzione, tra cui l'invio di e - mail con allegati PDF dannosi , non comunemente osservati in questa. Dall'inizio di aprile,ha ...... Head of PreSalesItalia . "Secondo le ultime stime disponibili " dati del 2022 - vale ... "Per creare unamalware non servono nozioni di coding avanzato; basta comprare piattaforme ...I cybercriminali utilizzano numerosi schemi di distribuzione, tra cui l'invio di e - mail con allegati PDF dannosi, non comunemente osservati in questa. Dall'inizio di aprile,ha ...

Kaspersky: la campagna APT CommonMagic estende il suo raggio ... Adnkronos

Milano, 19 maggio 2023 - I ricercatori di Kaspersky hanno fornito ulteriori dettagli sulla campagna APT CommonMagic, rivelando attività dannose più ...Milano, 17 maggio 2023. Kaspersky United Partner Program prevede ora nuove specializzazioni Enterprise per i partner Gold e Platinum. Sono stati ...