Juventus verso un nuovo processo sportivo | società deferita per la manovra stipendi | «Non fu leale»

(Di venerdì 19 maggio 2023) A carico dellaci sarà un altrodella giustizia sportiva, dopo che la procura della Figc ha deciso di deferire i bianconeri per la cosiddetta. Secondo l’Ansa, alla Juve viene contestata la violazione dell’articolo 4.1 sulla lealtà sportiva. Questoprocedimento è previsto per giugno, mentre è atteso per lunedì prossimo il verdetto della Corte federale d’appello della Figc sulla rimodulazione della penalizzazione per il caso plusvalenze, dopo la decisione del Collegio di garanzia del Coni. Ilsi basa sempre sulle indagini della procura di Torino nell’inchiesta Prisma e riguarda gli accordo durante la pandemia tra lae i giocatori, che ufficialmente avrebbero rinunciato a quattro mensilità, ...

Della manovra stipendi aveva parlato due giorni fa l'ex difensore della, Giorgio Chiellini,...derubricato la questione ad un bel gesto che i giocatori bianconeri avevano voluto fareil ...

Possibili nuove sanzioni in vista per la Juventus dopo i deferimenti annunciati dalla Procura ... Dopo aver tentato un approccio verso il patteggiamento, trovando chiusa la porta per una ammenda, con ...Per la violazione dell'articolo 4 contestato a dirigenti e ex dirigenti bianconeri è prevista la penalizzazione di punti. Visto il mancato patteggiamento sulla base dell'ammenda sembra questa la strad ...