Juventus | pessime notizie anche fuori dal campo | è arrivato il deferimento

(Di venerdì 19 maggio 2023) Continuano ad arrivare problemidalper la, reducedall’emiminazione dalla semifinali di Europa League contro il Siviglia. A tenere banco sonole inchieste e la squadra di Allegri rischia pesanti penalizzazioni per la manovra stipendi e le plusvalenze fittizie. La classifica potrebbe essere ribaltata e i bianconeri rischiano almeno l’esclusione dalle coppe europee. Secondo quanto apprende l’Ansa in aggiunta all’udienza della corte federale d’appello della Figc che lunedì dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, arriva un altro processo sportivo per i bianconeri. Nel dettaglio la procura della Federcalcio ha appena deferito la società bianconera per la cosiddetta manovra stipendi. LeggiMOGGI SULLA ...

Continuano ad arrivare problemi fuori dal campo per la Juventus, reduce anche dall'emiminazione dalla semifinali di Europa League contro il Siviglia. A tenere banco sono anche le inchieste e la squadr