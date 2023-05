Juventus | Moggi | “Penalizzazione ingiusta Allegri? Buona stagione | non è in bilico”

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’ex dirigente della, Luciano, nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos, è tornato a parlare della possibile nuovadel club bianconero: “Non so perché non conosco i libri contabili. Il caso plusvalenze sembra quasi fuori posto, nei regolamenti non è previsto questo illecito. Se la Juve è quotata in borsa ed ha introiti per questo motivo ci può stare. Se arriverà unala riterrò, ora decideranno i giudici e vedremo come interpreteranno i fatti e quale sarà la loro sentenza”.ha commentato anche ladellae del tecnico Massimiliano: “non è in. Laè seconda in ...

'Come battuta, in termini prettamente economici - ha proseguito - se laha fatto un falso ... Cessioni Il caso Zidane insegna', parla LucianoLa terzietà c'è sempre, assicura, ' ma non è ...La, come suo solito, senza suscitare particolari entusiasmi, batteva all'Allianz la modesta Cremonese, 2 - 0, reti di Fagioli e Bremer, aumentando la striscia positiva ben augurante per la ......tempo in cui il Ristorante Due Mondi era noto per le scorribande gastronomiche dei dirigenti e dei giocatori della. Ancora oggi nel ristorante di San Salvario a Torino esiste la sala, ...

Juve e Allegri zero titoli, Moggi: "Allenatore non è bilico" Adnkronos

(Adnkronos) – “Allegri non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”. Lo dice Lucian ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Allegri non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”.