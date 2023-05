(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - Il procuratore Federale Giuseppe Chinè deferisce al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la, a titolo di responsabilita diretta e oggettiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri dirigenti e nell'ordine Andrea Agnelli (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione), Pavel Nedved (all'epoca dei fatti Vice presidente del Consiglio di Amministrazione), Fabio Paratici (all'epoca dei fatti Chief Football Officer), Federico Cherubini (all'epoca dei fatti Head of Football Teams &Technical Areas), Giovanni Manna (all'epoca dei fatti D.S. della Under 23), Paolo Morganti (all'epoca dei fatti Head of Football Operations), Stefano Braghin (all'epoca dei fatti Direttore Settore Giovanile). Aiex dirigenti bianconeri viene contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS per diversi ...

In aggiunta all'udienza della Corte federale d'appello della Figc che lunedì dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, arriva un altro processo sportivo per la: la procura della Federcalcio ha deferito la società bianconera al Tribunale Federale Nazionale anche per la manovra stipendi . Alla Juve e ai suoi dirigenti viene contestata la violazione ...della Under 23, Paolo Morganti, Head of Football Operations, Stefano Braghin, Direttore Settore Giovanile (attuale Head ofWomen), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la violazione ...Ci sono lestipendi del 2020 e 2021 nelle quali, secondo l'accusa, lae i suoi dirigenti avrebbero omesso di depositare gli accordi già presi per la restituzione di 3 delle 4 ...

Juventus: manovre stipendi, deferito club e sette ex dirigenti AGI - Agenzia Italia

Il procuratore Federale Chinè ha deferito la Juventus nell'ambito delle indagini sulla manovra stipendi (2019/2020, 2020/2021), il filone agenti e il rapporto di partnership con altri club. Le società ...Bisognerà capire a quale prezzo. I filoni della manovra stipendi Ma tant’è. Al momento la Juventus si ritrova coinvolta in due casi giudiziari di notevole rilevanza. Il caso plusvalenze, che vivrà il ...