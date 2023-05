Juventus | frattura della clavicola per Fagioli | verrà operato domani

(Di venerdì 19 maggio 2023) Stagione finita per Nicolò, uscito ieri in barella durante la sfida di Europa League tra Siviglia e. Il centrocampista, come riporta il club bianconero in una nota, ha riportato ladestra. Questo pomeriggiosottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il JMedical e nella giornata disottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività. SportFace.

