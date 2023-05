Juventus deferita per il caso stipendi | Non fu leale

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nuove beghe per ladalla Figc per la cosiddetta manovra. La procura della Federcalcio contesta alla squadra bianconera la violazione dell'articolo 4.1 relativo alla lealtà sportiva. Il procedimento è previsto per giugno.Questo nuovo processo sportivo, si aggiunge...

Ciò, sempre secondo i magistrati, avrebbe garantito allala possibilità di truccare i bilanci 2020 e 2021 con la riduzione dei costi, omettendo la posizione debitoria (ricordiamo che il club ...Elencate le 16 operazioni per le quali vengono contestati gli addebiti ai dirigenti dellae agli agenti, fra cui il trasferimento di Spinazzola alla Roma (del 30 giugno 2019) o il rinnovo di ...Contestata la violazione della lealta' sportiva . Il Procuratore Federale Giuseppe Chine' ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare laper la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS sulla lealta' sportiva per diversi atti e comportamenti relativi a 4 diversi aspetti oggetto dell'indagine: la manovra stipendi stagione 2019 - ...

Le operazioni per le quali vengono contestati gli addebiti ai dirigenti della Juventus e agli agenti, riguardano: il trasferimento del calciatore Spinazzola Leonardo alla A.S. Roma (del 30 giugno 2019 ...Possibili nuove sanzioni in vista per la Juventus dopo i deferimenti annunciati dalla Procura federale nei confronti della società bianconera - per responsabilità diretta e oggettiva - e per sette ...