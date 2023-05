(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – “Anche altre squadre non alzano trofei”.bianconero: e ora? Lantus viene eliminata dal Siviglia nella semifinale di Europa League. I bianconeri vengono sconfitti 2-1 nel ritorno, ai supplementari, e l’allenatore Massimilianoanalizza la partita che fa sfumare l’ultimo obiettivo stagionale. La, mai in corsa per lo scudetto, come un anno fa chiude l’anno a mani vuote. In campionato, il secondo posto e la qualificazione alle Coppe rischiano per una nuova penalizzazione., che ha un contratto per altri 2 anni, finisce nel mirino del tifo social anche per le dichiarazioni post-gara. “Quando giochi queste partite talmente importanti, i dettagli fanno la differenza. Queste partite sono passaggi che la squadra deve fare, soprattutto i ragazzi che han poca ...

A Budapest non ci sarà una finale tutta italiana di Europa League. La Juventus infatti è stata rimontata dal Siviglia : vantaggio di Vlahovic nel secondo tempo, pareggio immediato di Suso e rete ...Il pressante incalzare andaluso non trova però sbocco: nessun tiro,pericoli concreti per lache fa densità in area e non lascia alcun varco scoperto. Leggi anche La mossa a sorpresa di ...Certo, meglio della, che ne ha solo un paio, ma i gobbi non sanno più dove mettere gli ... Perdeva tre aalla fine del primo tempo. Nel secondo l'altra squadra fu colta da sei minuti di ...

Juve, zero titoli per Allegri: stagione è fallimento Adnkronos

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus @livephotosport Bayer Leverkusen-Roma 0-0, Mourinho vola a Budapest Se la Juventus arrivava in quel di Siviglia consapevole che un pareggio non sarebbe ...La Juve è stata eliminata dall’Europa League dopo il ko a Siviglia e chiuderà la stagione senza trofei. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi si è così espresso su Twitter: “Non è servilismo, come pe ...