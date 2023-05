Juve | un difensore rinnova il contratto

(Di venerdì 19 maggio 2023) Lantus dà fiducia a Diego Stramaccioni. Come appreso da Calciomercato.com, ilclasse 2001, in forza alla seconda squadra...

Il giocatore si è procurato la frattura della clavicola destra dopo il duro scontro con ildegli andalusi Gudelj alla fine del primo tempo. Si sottoporrà ad ulteriori controlli nella ...... le sensazioni di ieri sera sono state confermate da ulteriori esami, il giocatore si è procurato la frattura della clavicola destra dopo il duro scontro con ildegli andalusi Gudelj alla ...Danilo,della Juventus, ha parlato a DAZN al termine della sfida di Europa League contro il Siviglia Danilo,della Juventus, ha parlato a DAZN. ELIMINAZIONE ...

Calciomercato Juve, sfida alle milanesi! Un difensore nel mirino Juventus News 24

Oltre alla delusione per l'eliminazione dall'Europa League, la Juventus deve fare i conti anche con l' infortunio di Niccolò Fagioli: le sensazioni di ieri sera sono state confermate da ulteriori esam ...SIVIGLIA - Avrebbe potuto essere a disagio, rispetto ad altri, in mezzo a campioni che hanno sollevato coppe di tutti i tipi. Invece lui, Federico Gatti, è stato tra i migliori in campo per la Juventu ...