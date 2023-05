Juve | UFFICIALE | frattura della clavicola per Fagioli e stagione finita | sarà operato | Primapagina

(Di venerdì 19 maggio 2023) 2023-05-19 13:55:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Dopo l’eliminazione dalla semifinale di Europa League per mano del Siviglia, piove sul bagnato in casa bianconera. Dal sito, arriva l‘aggiornamento sulle condizioni del centrocampista Nicolò, uscito nel primo temposfida del Sanchez Pizjuan per un brutto infortunio alla, che gli costerà un lungo stop. LA NOTA– Ecco il comunicato: “Nicolò, in seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Siviglia-ntus, ha riportato ladestra. Questo pomeriggio verrà sottoposto ad ...

Commenta per primo Dopo l'eliminazione dalla semifinale di Europa League per mano del Siviglia, piove sul bagnato in casa bianconera. Dal sitodella, arriva l 'aggiornamento sulle condizioni del centrocampista Nicolò Fagioli , uscito nel primo tempo della sfida del Sanchez Pizjuan per un brutto infortunio alla clavicola, che ...Infortunio Fagioli, il comunicato della"Nicolò Fagioli, in seguito all'infortunio rimediato ... E' il comunicato pubblicato dalla sul sito. ...Adesso è, ecco perché l'Inter supererà la Juventus: tutti i dettagli del caso, ormai, prossimo al termine della stagione. La Juventus, attualmente ottava nella classifica, al termine della stagione ...

Siviglia-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Udinese Calcio comunica che è stato finalizzato l’accordo per il rinnovo di contratto di mister Andrea Sottil fino al 30 giugno 2024. Il mister sarà, quindi, ancora alla guida dei bianconeri con gli a ...Dopo l'eliminazione dalla semifinale di Europa League per mano del Siviglia, piove sul bagnato in casa bianconera. Dal sito ufficiale della Juve, arriva l'aggiornamento sulle condizioni del centrocamp ...