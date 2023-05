Juve sconfitta a Siviglia | fuori dall’Europa League

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 19 maggio 2023) Lantus èdall'Europa: è ilad andare in finale dove sfiderà la Roma di Mourinho. E con questa sono sette le finali delin Europa, sempre più casa della squadra andalusa anche in una stagione come questa che sembrava un fallimento.Gli uomini di Mendilibar in un Sanchez Pizjuan infuocato per due ore di gioco hanno ribaltato in campo lantus di Allegri, creando molto prima e capitalizzando dopo l'iniziale vantaggio di Vlahovic. Il 2-1 ai supplementari dopo l'1-1 dei novanta minuti fotocopia della gara d'andata premia la squadra che in campo ha messo più qualità, idee e concretezza nei momenti decisivi lasciando l'amaro in bocca allantus che dopo aver controllato le sfuriate per più di un'ora si era ...