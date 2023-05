Juve fuori dall' Europa League | Allegri verrà esonerato?

... "Il fallo eraarea". Al 115' Acuna perde tempo nel battere una rimessa laterale: l'arbitro estrae il giallo, è il secondo. L'argentino deve abbandonare il campo ma anche in 10 lanon ..., Oppini : 'Chissà che ne sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo'dal campionato,dalla Coppa Italia ,dalla Champions League e adesso anche dall' Europa League , con l'...Così dopo aver detto che 'le vicendedal campo ci hanno fatto bene, lo spogliatoio ne ha ...la società con il portiere che mette in evidenza 'la confusione' che c'è intorno all'ambientee la ...

Juve eliminata, ma battuta sul campo e non dall'Uefa Calciomercato.com

Una carriera gloriosa fra Milan, Juventus e Nazionale, in cui il bresciano ha vinto ... Il suo tocco di palla e la capacità di vedere i movimenti dei compagni sono fuori dal normale. I suoi lanci ...Sul QS - Juve fuori all’overtime, in finale va solo Mourinho. Vlahovic illude, zero titoli per la Juve. Il Siviglia vince con Suso e Lamela. Difficile non parlare ora di fallimento per ...