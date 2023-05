Juve fuori da coppe | con problemi giudiziari e dirigenza da ricostruire | Oppini | “Stagione nata storta e finita peggio”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il giornalista Francescosi è soffermato sull’eliminazione dellantus dall’Europa League e sullabianconera.ntusdal campionato, dalla Coppa Italia, dalla Champions League e ora anche dall’Europa League. Ieri sera è stata sancita l’eliminazione dei bianconeri per mano del Siviglia nella splendida cornice dell’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán dove la partita si è estesa per oltre il tempo regolamentare. I padroni di casa sono riusciti a ribaltare il vantaggio iniziale di Dusan Vlahovic grazie a Suso, portando la partita ai tempi supplementari. Il sigillo finale arriva al 96º minuto, grazie a Erik Lamela, ex giocatore di Serie A, che si ritroverà a Budapest ad affrontare la sua ex squadra, la Roma. La delusione è grande per i bianconeri, che per un tratto della partita avevano ...

Quando il livornese saràdalla Juventus sarà un giorno migliore , per non parlare di quando Elkann venderà il club a soggetti seri: data da segnare sul calendario . Il club bianconero è gestito ...Laè reduce da anni fantastici, ma questo è un momento particolare. La prima parte di stagione ... Poi altri demeriti derivano da ciò che è avvenutodal campo. Usando una frase di Allegri, ...Anche la teoria del "Corto muso" non sembra più così efficace e la qualità del calcio offerto dallanon è stata sicuramente alta. 1 /56 Previous Di Maria e Vlahovic a corrente alternata, Pogba ...

Fagioli, infortunio in Siviglia-Juve: fuori in barella tra le lacrime Tuttosport

Blog Calciomercato.com: Assodato che per il secondo anno consecutivo si finirà a “zeru tituli”, la Juve ha bisogno di ripartire e per farlo bisogna resettare tutto ...(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "In queste partite sono i dettagli a fare la differenza, noi lo abbiamo pagato sul secondo gol": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non ...