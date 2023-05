Juve eliminata | i meme dei tifosi | 'Ma sei tu Chiesa?' VIDEO

Fallimento bianconero: e ora La Juventus vienedal Siviglia nella semifinale di Europa ... La, mai in corsa per lo scudetto, come un anno fa chiude l'anno a mani vuote. In campionato, il ...Che amarezza , l'ennesima! Juventusanche dall'ultima competizione alla portata, ma una cosa positiva per lo meno c'è: per ..., Oppini : 'Chissà che ne sarà di noi, lo scopriremo solo ...SIVIGLIA (SPAGNA) " Una finale sfumata quando sembrava ormai a un passo. Lava in vantaggio con Vlahovic nella ripresa a Siviglia, ma poi viene 'punità edda due 'italianì: prima l'ex Milan e Genoa Suso che porta le due squadre ai supplementari, poi tocca all'...

Juve eliminata, ma battuta sul campo e non dall'Uefa Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Terminata, dovendo porre un punto dopo la gara di Siviglia, con gli errori che alla fine hanno inciso nell'eliminazione della Juve: suo il pallone perso sulla pressio ...L'ex capitano bianconero elogia il centrocampista francese dopo il ko contro il Siviglia e la conseguente eliminazione in semifinale di Europa League: "Szczesny Gli do un 8" ...