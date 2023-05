Juve e Allegri zero titoli | Moggi | “Allenatore non è bilico”

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – “non è in. Lantus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”. Lo dice Luciano, ex dg bianconero, all’Adnkronos. La, eliminata in semifinale di Europa League, chiuderà la stagione senza trofei come un anno fa. Sulla società bianconera pende il rischio di nuove penalizzazioni e di esclusione dalle coppe europee la prossima stagione. “Laha fatto una buonissima partita considerando anche che l’avversario (Siviglia, ndr) non era una big, avevano una difesa ballerina e laha impegnato seriamente il loro portiere. Purtroppo il calcio è anche questo, loro hanno segnato un gol in più e andranno in finale. Dispiace perchè ieri è ...

Dopo il vantaggio, però, lanon regge l'urto della furente reazione degli undici avversari in campo (e dei 40mila sugli spalti): lo stadio diventa una bolgia e la truppa disi abbassa ...Il fenomeno di Bari Vecchia non è mai stato particolarmente gentile nei confronti della Vecchia Signora e ancora meno contro il suo allenatore Massimiliano. E ora dal suo account Instagram, l'...Sui social si scatenano commenti contro Massimiliano. L'Europa League non è un trofeo per tutti #AllegriOut È tempo ...

Allegri-Juve, quale futuro Palla alla dirigenza e al nuovo ds La Gazzetta dello Sport

Siviglia-Juventus ha rappresentato il De Profundis di Massimiliano Allegri, non tanto per il risultato, ma per come è maturato. La Juventus ha giocato costantemente in nove dietro la linea del pallone ...(Adnkronos) – “Allegri non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato”. Lo dice Lucian ...