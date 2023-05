Juve | due anni consecutivi senza titoli | ma la posizione di Allegri è salda

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nonostante l’eliminazione dall’Europa League nel match di ieri contro il Siviglia, ladirimaneNonostante l’eliminazione dall’Europa League nel match di ieri contro il Siviglia, ladi Massimilianorimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero non verrà esonerato a fine stagione nonostante abbia conquistato zeroin duee nonostante lantus abbia il monte ingaggi più alto della Serie A. Anche nel pre-partita di ieri sera il Chief Football Officer Francesco Calvo ha spiegato come il destino dinon dipendesse da una singola gara.

Suso e Lamela ,micidiali ex della Serie A, hanno castigato la miglioredi questa stagione europea. Che non è stata folcloristica, per usare il lessico di Allegri e poteva riscattare la sciagurata ......i gol, infiniti gli equivoci tattici legati al suo utilizzo. Terminata, dovendo porre un punto dopo la gara di Siviglia, con gli errori che alla fine hanno inciso nell'eliminazione della: ...Leggi anche Europa League, Roma in finale contro il Siviglia:k.o. in Spagna Europa League, ...essere prenotato esclusivamente un codice di accesso per singola operazione e fino a un totale di...

Siviglia-Juventus 2-1, gol e highlights: spagnoli in finale, Suso-Lamela decisivi Sky Sport

Sul momento del club bianconero e la posizione di Allegri si è espresso anche il giornalista Marcello Chirico: “Quest’anno zero titoli di nuovo, invece mister “zeru tituli”, Mourinho, invece di nuovo ...Iscrizione avvenuta con successo. Terminata, dovendo porre un punto dopo la gara di Siviglia, con gli errori che alla fine hanno inciso nell'eliminazione della Juve: suo il pallone perso sulla pressio ...