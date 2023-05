Juve deferita per il caso stipendi | a giugno il processo

La FIGC , tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il deferimento della Juventus per la manovra stipendi.La FIGC ha comunicato di aver deferito la Juventus per la manovra stipendi effettuata durante la pandemia del 2020 Di seguito il comunicato pubblicato dalla FIGC sulla Juventus. COMUNICATO - Il ...Allaviene contestata la violazione dell'articolo 4.1, cioè della lealtà sportiva . Il procedimento è previsto per giugno.

Manovra stipendi, deferita la Juventus: "Non fu leale" Sport Mediaset

In attesa dell'udienza della corte federale d'appello della Figc che dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, il club rischia un'altra sanzione ...Non solo plusvalenze: per la Juventus, in sede di giustizia sportiva, si apre anche il capitolo stipendi. In aggiunta all'udienza della corte federale d'appello della Figc (che ...