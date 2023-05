Juve | deferimento per manovra stipendi | nuovo processo

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) - La procura federale della Figc ha deferito lantus nell'inchiesta relativa alla cosiddetta '', vale a dire la gestione degli ingaggi in rapporto ai bilanci nelle stagioni condizionate dal covid, ai rapporti con alcuni agenti e alle partnership con una serie di club. Lava incontro quindi ad unsportivo, verosimilmente a giugno, dopo quello relativo al caso plusvalenze che sta per tornare davanti alla Corte d'appello Figc. Entrambi i procedimenti sono legati all'inchiesta condotta dalla procura di Torino sui conti del club. Larischia una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze - va rimodulata l'iniziale sentenza che ha portato al -15 attualmente congelato - e, in teoria, potrebbe essere sanzionata anche ...

La FIGC , tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato ildella Juventus per la manovra stipendi.Allaviene contestata la violazione dell'articolo 4.1, cioè della lealtà sportiva . Il procedimento è previsto per giugno.deferita per responsabilità diretta e oggettiva La è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva "per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri dirigenti". Ilè ...

Arriva un altro processo sportivo per la Juventus: in aggiunta all’udienza della corte ... per i quali di seguito viene riepilogato l’esito dell’indagine (nel deferimento tra l’altro sono indicati i ...Il Procuratore Federale Chinè ha deferito la Juventus e altri dirigenti tra cui Agnelli, Nedved, Paratici e Cherubini ...