Juve | confermata la frattura della clavicola per Fagioli

(Di venerdì 19 maggio 2023) Stagione finita per Nicolòlaper il centrocampista bianconero Brutte notizie in casa: la stagione di Nicolòè finita dopo l’infortunio nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. Gli esami hanno confermato la rottura. Di seguito il comunicato dei bianconeri. «Nicolò, in seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Siviglia-ntus, ha riportato ladestra. Questo pomeriggio verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il JMedical e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico per poi ...

L`Europa della Juventus finisce in Spagna. gol nel primo tempo di En - Nesyri, pareggio in pieno recupero di Gatti da parte della

Brutte notizie per la Juventus che dovrà rinunciare a Fagioli in questo rush finale di campionato. Di seguito, il comunicato del club bianconero. "Nicolò Fagioli, in ...Confermata la diagnosi dell'infortunio subito ieri sera in uno scontro in campo don Gudelj, domani l'intervento chirurgico (ANSA) ...