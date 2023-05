(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - Ilapproda indibattendo 2-1 lantus ai: a condannare i bianconeri i gol di due ex 'italiani', Suso e Lamela dopo il vantaggio bianconero con Vlahovic. Ora gli spagnoli se la vedranno con la Roma di Mourinho. I bianconeri avevano segnato per primi al 65mo con l'attaccante serbo che, servito in profondità, supera Gudelj e Badé e fa partire un tiro che batte Bounou in uscita. Ilci mette sette minuti a pareggiare: al 72mo Chiesa perde palla in uscita fuori area poi prova e Acuna serve Lamela che trova Suso: l'ex milanista, prima dell'intervento in uscita di Locatelli, fa partire una gran botta dal limite dell'area che si insacca alle spalle di Szczesny. Nel primo tempo supplementare, al 95mo, arriva il ...

Juve battuta ai supplementari, Siviglia in finale di Europa League AGI - Agenzia Italia

