Jovanotti alla sua Romagna | ' So che vi rialzerete | vi penso forte'

(Di venerdì 19 maggio 2023)ha postato su Twitter un messaggio di affetto e vicinanza per la "sua": a Forlì è nata, 24 anni fa, sua figlia Teresa . " Amo e conosco con tutto me stesso le terre che stanno ...

Forza amici! #romagnamia #emiliaromagna #romagna #emlia #bellagente " -ha postato su Twitter un messaggio di affetto e vicinanza per la "sua" Romagna : a Forlì è nata, 24 anni fa, sua ...... che potrebbe mai essere 'un idolo del mondo di colore' in quanto troppo legatomoda e dunque ... già produttore diper I Love You Baby . Testo... il producer che si affacciascena musicale italiana con Puta , il brano in collaborazione con ...aver conquistato il pubblico italiano con l'incredibile produzione di I love you baby di...

Aracataca, su RaiPlay Jovanotti dall'Ecuador alla Colombia rivista BC

Jovanotti ha postato su Twitter un messaggio di affetto e vicinanza per la "sua" Romagna: a Forlì è nata, 24 anni fa, sua figlia Teresa.La raccolta lanciata da Gabriele Succi con l’associazione aretina "Salute e nascita" attraverso il sito di quest’ultima e la piattaforma Gofundme.com – condivisa da molti amici, tra questi i cantanti ...