Joe Biden al G7? Con chi si presenta | clamoroso

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il Presidente Usa Joe, accompagnato dalla moglie, arriva alla riunione del G7 a Hiroshima. Intanto, dopo che Joeha dovuto posticipare il suo viaggio in Australia, i leader del Quad hanno convenuto di tenere il loro vertice a Hiroshima. Lo annuncia la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre in una nota precisando che il presidente americano incontrera' domani il primo ministro australiano Anthony Albanese, quello giapponese Fumio Kishida e il premier indiano Narendra Modi. "Il presidenteringrazia il premier Albanese, ed i premier di Giappone ed India, per la loro flessibilità, e non vede l'ora di fissare una nuova data per il viaggio".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev