Jane Fonda e quella volta che un regista francese le chiese di dormire insieme «per vedere com' erano i suoi orgasmi»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ospite del programma Watch What Happens Live, l'attrice ha risposto a una domanda narrando un imbarazzante episodio della sua carriera cinematografica

Nel corso della promozione del suo nuovo film, Book Club " Il capitolo successivo , ha rivelato che il regista francese René Clément le ha chiesto di andare a letto con lei durante la realizzazione del loro thriller del 1964 Joy House . ha recitato nel film al fianco ...

Jane Fonda e le molestie dal regista René Clement: «Voleva portarmi a letto per sentire come erano i miei orga ilmessaggero.it

In pieno festival di Cannes, ma parlando da migliaia di chilometri di distanza, Jane Fonda ha fatto irruzione alla Croisette denunciando un mito del cinema francese, il defunto regista di Parigi Bruci ...L'attrice ha raccontato di una proposta indecente che avrebbe ricevuto durante la lavorazione di un film francese.