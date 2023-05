Iterchimica ha preso parte al Bergamo Job Festival 2023 | un’opportunità per conoscere le nuove generazioni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tra fine aprile e inizio maggiohaJob, un’iniziativa promossa da Confindustriae Servizi Confindustriamirata a creare occasioni d’incontro tra le aziende del territorio e i giovani studenti pronti ad affacciarsi per la prima volta al mondo del lavoro. Gli incontri sono avvenuti in tre diversi istituti scolastici della bergamasca: l’Istituto Natta die l’Istituto Archimede di Treviglio per incontrare i ragazzi dell’indirizzo chimico e l’Istituto Betty Ambiveri di Presezzo per incontrare i giovani diplomandi dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. L’azienda hacipato con molto piacere a questa attività di orientamento: in questo modo è stata presentata ...