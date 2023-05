Italiane in finale | Semplici ' speriamo attirino investitori'

Così Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha commentato durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce il dato delle tre squadre(Inter, Roma e Fiorentina) ...... nel quinto episodio, Indiana Jones e il Quadrante del Destino , nelle saledal 28 giugno ,... Il dettagliolascia aperta ogni ipotesi: ci saranno altre avventure per Harrison o qualcuno ...... " Tre squadrein altrettante finali delle coppe europee è davvero un grande risultato che ... Con Inter, Roma e Fiorentina rispettivamente indi Champions, Europa League e Conference ...

Nel 2023/24 le italiane nelle competizioni internazionali potrebbero essere otto. Cinque in Champions, il quarto posto in serie A che non basta, tutte le possibilità. Cosa succede se Inter, Roma e Fio ...La Fiorentina torna in una finale europea a trentatré anni di distanza dall'ultima volta: c'è da giurare che i tifosi viola facciano a gara per accaparrarsi i pochi biglietti ...