Isola dei Famosi | arriva Aldo Montano | sarà un concorrente? Quando sbarca sull’Isola?

(Di venerdì 19 maggio 2023)approderà in Honduras per L’dei? La prossima puntata – che si terrà il 22 maggio 2023 – sembra essere ricca di novità! Sembra che Ilary Blasi abbia bisogno di nuovi volti per mandare avanti il gioco, visto che ultimamente ne stanno succedendo davvero di ogni. In poche settimane, infatti, sono tornati...

'Le prime onde sono arrivate a Marè e all'Pini, ma non hanno superato i 50 centimetri. C'è ragione di credere che non andranno oltre', ha dichiarato il colonnello Frèdèric Marchi - Leccia, ...Ma i fan si chiedono perché Cecchi Paone: 'All'volevano separare me e Simone mentre lui era in terapia semi - intensiva, così ce ne siamo andati' 'Radio' di Mazzoli e Noise 'Oggi edizione ...Regina Elisabetta, così la Formula 1 saluta la sovrana inglese Il piacereGran Premi Non ... fa il paio con quella di suo padre Filippo al Tourist Trophy dell'di Man 1967, quando non s'è ...

Isola dei Famosi 2023, Aldo Montano vola in Honduras ma non sarà un concorrente Fanpage.it

Le sorprese non sono ancora finite per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Anzi, devono ancora cominciare. I canali ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi hanno annunciato che, molto presto ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...