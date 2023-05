Isola dei Famosi | Alessandro Cecchi Paone | All' Isola volevano separarmi da Simone mentre lui era in terapia semi-intensiva

Intervistato da Fanpage , Alessandro Cecchi Paone ha raccontato il motivo per cui ha deciso di ritirarsi dall'Famosi , rientrando in Italia insieme al fidanzato Simone Antolini , costretto all'addio per problemi di salute.2023, Alessandro Cecchi Paone: "Ci hanno detto di separarci in un ...Una questione spinosa, perché la presenza dell''ribelle' andrebbe a beneficio di tutti per le conoscenze e l'esperienza nel settore medico, oltre a rappresentare una violazioneprincipi Onu ......dal personale dell'Ufficio immigrazione della Questura e dalla Polizia scientifica Il viaggio... Successivamente sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Sant'Anna diCapo Rizzuto. ...

Isola dei Famosi 2023, Aldo Montano vola in Honduras ma non sarà un concorrente Fanpage.it

È mistero sull’Isola dei famosi. Strane luci e scritte sulla sabbia terrorizzano i naufraghi. Ma che cosa sta succedendo Marco Mazzoli e Nathaly Caldonazzo fanno sapere di aver ...Con l’arrivo di Nikita all’Isola dei Famosi, si apre un nuovo capitolo interessante per il reality, e siamo tutti ansiosi di vedere come si… Leggi ...