Isola dei Famosi | Aldo Montano sbarca tra i naufraghi

Leggi Anche 'L'famosi 2023', Cristina Scuccia cede al bikini: 'Sto cercando una libertà senza pregiudizi' Leggi Anche 'L'Famosi', in Honduras sbarca Nikita Pelizon Messaggi alieni Marco Mazzoli ...In un hotel dell'è in corso la cena di lavoroleader, incentrata sul tema dell'Indo - Pacifico e del disarmo nucleare. La premier ha mostrato ai leader del G7 le immagini del disastro ......di un centinaio di atleti e soprattutto l'attenzionemedia internazionali garantiscono un notevole risultato promozionale, non solo per il territorio che li ospita, ma per l'intera- ha ...

Colpo di scena all’Isola dei famosi. Nikita Pelizon sta per sbarcare in Honduras. La modella triestina che non si è più vista nemmeno in tv visto che Verissimo ha preferito non… Leggi ...Come rivelato dai social de "L'isola dei famosi", anche Aldo Montano, dopo Nikita Pelizon, prenderà parte alla prossima diretta del reality show in onda il lunedì su Canale 5.