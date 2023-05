Isola dei Famosi 2023 | Alessandro Cecchi Paone rompe il silenzio sul ritiro | il racconto delle notti in ospedale con Simone Antolini

(Di venerdì 19 maggio 2023) Erano sicuramente due protagonisti della diciassettesima edizione dell’deima l’avventura diè durata meno di un mese. I due, non a caso, si sono ritirati e qui sono nate alcune teorie in merito. Qualcuno ha ipotizzato che l’uscita di scena fosse stata una copertura legata alla questione del contratto secondo cui il giornalista non poteva essere diviso dal compagno. Tuttavia, il naufrago ha spiegato i dettagli deldei: ildiIlimprovviso di...

L'esperienza all'Famosi 2023 per Simone Antolini è stata più breve del previsto a causa di problemi di salute che lo hanno portato ad abbandonare prima del previsto. Proprio durante il reality però, il ......effettuato una resezione ossea prossimale dell'avambraccio e una resezione distale alla base... responsabile della UOSD di Traumatologia dell'Ospedale FatebenefratelliTiberina - Gemelli ...Vogliamo trasformare una possibile criticità in una occasione per conquistare il cuore di qualcuno che all'hinterland o dal resto dell'viene in città per la sfilatacostumi ' spiega ...

Non si fermano gli avvistamenti alieni all’Isola dei Famosi: i naufraghi, alcuni dei quali addirittura terrorizzati, sostengono di aver assistito a degli eventi paranormali.Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L'Isola dei Famosi dopo 24 giorni, anche se il giovane aveva abbandonato Playa Tosta qualche giorno prima a causa di problemi ...