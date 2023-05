Isola dei Famosi 2023 | Aldo Montano fa una sorpresa ai naufraghi

Un'opera imponente e controversa, fatta per arginare il passaggiomigranti dal Messico agli ... per separare nell'i quartieri greci e quelli turchi dopo i gravi scontri che si ebbero quell'...... in realtà tagliate all'ultimo minuto, mentre sono rimaste quelle del rapporto saffico fra due... Si narra la storia di una madre che torna sull'dopo 15 anni con le due figlie, che colgono l'...Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L'Famosi dopo 24 giorni, anche se il giovane aveva abbandonato Playa Tosta qualche giorno prima per problemi fisici. Dietro il loro ritiro, però, ci sarebbe altro come alluso dal conduttore a ...

Il 22 maggio all'Isola dei Famosi 2023 approderà l'ex schermidore Aldo Montano in qualità di Guest star del programma.In queste ore Alessandro Cecchi Paone ha raccontato il motivo per, insieme a Simone, ha lasciato L'Isola dei Famosi 2023.