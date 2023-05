Irrompe in Vaticano | l' uomo portato in ospedale per un Tso | voleva parlare con il papa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Simone Baldovino, il 40enne che ieri sera, a bordo di una Panda, ha forzato due varchi di controllo della Guardia Svizzera e del Corpo della Gendarmeria delarrivando fino al Cortile di San Damaso e costringendo un ispettore ad esplodere un colpo di pistola all’altezza delle gomme, oggi “al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato alla presenza del legale di fiducia, e constatate le sue condizioni, è statoal reparto di psichiatria dell’Santo Spirito in Sassia per un trattamento sanitario obbligatorio”. Lo ha fatto sapere la Sala stampa vaticana. Già ieri sera l', sottoposto ad una visita dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del, era apparso in “grave stato di alterazione psicofisica”.

insu un'auto: arrestato La gendarmeria spara per fermare un 40enne. Un uomo ha forzato uno dei varchi di ingresso con la sua vettura, si è poi addentrato a tutta velocità all'interno ...'Questa sera, dopo le 20, una automobile ha raggiunto l'ingresso di Sant'Anna al', si legge in una nota. 'Noncurante delle indicazioni fornitegli dal corpo della Guardia Svizzera Pontificia, ...... istituita da San Paolo vi nel 1964, durante il Concilio Ecumenicoii . Questa iniziativa ... A volte addiritturain modo inaspettato. È stato così per me il 21 settembre 1953 quando, ...

Irrompe in Vaticano a bordo di un'auto: la gendarmeria spara per fermarlo. Arrestato un 40enne RomaToday

Un'auto ad alta velocità ha forzato l'ingresso di porta Sant'Anna al Vaticano. È successo giovedì sera dopo le 20. Nel tentativo di fermare il veicolo, l'ispettore della Gendarmeria, di guardia al var ...Ieri sera, dopo le 20, un'automobile ha raggiunto l'ingresso di Sant'Anna al Vaticano. Noncurante delle indicazioni fornitegli dal Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, che gli impedivano l'accesso ...