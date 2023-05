Ippica | Lanfranco Dettori al Derby di Galoppo a Capannelle

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma – Adesso è ufficiale:, detto ‘Frankie’,tornerà domenica aper correre nella 140esima edizione deldi, che si svolgerà nell’ippodromo capitolino. Nel quale a inizio mese, in sella a Vero Atleta, ha vinto per la prima volta in carriera il Premio Parioli (leggi qui), e quindi ora punterà a fare il bis montando lo stesso cavallo. Vincere ilè stato il sogno di ogni operatore ippico, allevatore, proprietario, allenatore e fantino. L’albo d’oro consegna i nomi dei cavalli che hanno scandito la storia del turf italiano e internazionale. Attraverso ilè possibile scrivere la storia del, anche attraverso le assenze: Nearco infatti l’ha vinto, Ribot non l’ha potuto ...

