iPhone 13 PRODUCTRED da 512 GB scontato di 429€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 19 maggio 2023) sul prezzo di listino, disponibile anche in altri due colori a prezzodel 22% così come per MacBook Pro, Mac Mini e accessori. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Nilox E-Bike J4 Plus scontata di 360€13di13 (PRODUCT)RED è versione speciale che, oltre ad avere tutte le caratteristiche tecniche e il design di questo smartphone, contribuisce a una buona causa: la lotta contro l’AIDS e il COVID-19.13 (PRODUCT)RED fa parte della collaborazione tra Apple e (RED), un’organizzazione che finanzia i programmi di prevenzione, diagnosi, cura e sensibilizzazione per combattere l’HIV/AIDS e ...