Inzaghi e il turnover | come gestirlo in vista della Coppa Italia?

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo il Milan, Napoli e Fiorentina. Un trittico singolarmente duro, che richiede una gestione oculata didelle rotazioni per ottenere il massimo in ogni impegno. TROVARE RIPOSO – Il calendario dell’Inter non conosce tregua. Nessuna pausa dopo la semifinale di Champions League. Nessuna possibilità di rilassarsi. Domenica il calendario di Serie A prevede la trasferta a Napoli. In casa dei freschi campioni d’. E poi mercoledì a Roma la finale dicon la Fiorentina. Un uno-due di alto livello. In pochi giorni. Che porta con sé un dilemma:gestire il? TRIPLICE IMPEGNO –ha sempre ruotato gli elementirosa in questo periodo di partite fitte, ogni tre giorni. Una scelta indispensabile per non arrivare in ...