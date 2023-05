Intesa sulle aziende con la Camera di Commercio | Mastella | “Benevento torni autonoma”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “L’importante odiernami convince ancora più della necessità di avviare una campagna per riformare la norma, tutt’altro che sagace, sulla fusione delle Camere di Irpinia e Sannio. La provincia dideve tornare ad avere unadi, correggendo un’osmosi a freddo che non abbiamo mai condiviso e in questa direzione politica ci muoveremo”, è quanto affermato dal sindaco diClementea margine della firma, stamane del protocollo d’tradie Comune diche consentirà alle imprese della città, oggetto di variazione toponomastica, di poter fruire gratuitamente del cambio di sede legale e ...