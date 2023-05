Internazionali d’Italia 2023 | orario e ordine di gioco sabato 20 maggio

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nella giornata di domani,20, si giocheranno le semifinali del tabellone singolare maschile e le finali del singolare e del doppio femminile degli. Aprirà il programma alle ore 13 la sfida ‘nordica’ tra il danese Rune e il norvegese Ruud. A seguire il sorprendente Medvedev proverà a fermare l’ottimo Tsitsipas. La sessione serale, dalle 19 in poi, sarà dedicata alla finale femminile e a quella del doppio femminile. Qui di seguito il programma completo. CAMPO CENTRALE ore 13 (7) Rune vs (4) Ruud a seguire (3) Medvedev vs (5) Tsitsipas non prima delle 19 (30) Kalinina vs Rybakina/Ostapenko a seguire (1) Gauff/Pegula vs (4) Hunter/Mertens SportFace.