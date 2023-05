Inter | Samuel | «Lautaro Martinez può vincere il Pallone d’Oro»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le parole di Walter, ex difensore dell’, sulla stagione dicon i nerazzurri. I dettagli Walterha parlato dell’a margine dell’evento benefico Aspria Charity Football. PAROLE – «lo vedo leader, mi auguro che giochi una grandissima finale. Teniamo tanto sia a lui che al Tucu Correa, speriamo che l’vinca.per? La cosa che vuole, come tutti, èpartite e coppe. I premi personali vengono dopo ma potrebbe tranquillamenteil».

...centrocampista avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e interesserebbe anche all'e alla Roma. Gli emiliani avrebbero anche individuato come contropartite tecniche l'inglese...... l'conobbe il massimo splendore quando Moratti iniziò ad operare con oculatezza . Julio Cesar arrivò a zero, Maicon per circa 6 milioni, Lucio a zero,per una ventina di milioni, Eto'o ...... Enzo Barrenechea eIling Junior . Quest'ultimo nell'annata in corso si è distinto in alcune ... Su Scamacca oltre alla Juventus ci sarebbero anche altri club italiani tra cuie Milan. © ...

Ospite all’evento di beneficenza Aspria Charity Football, Walter Samuel ha parlato di José Mourinho, suo allenatore all’Inter nell’anno del triplete nerazzurro. Le parole dell’ex giallorosso: “A Roma ...A margine di un evento benefico all'Aspria Harbour Club Milan, Walter Samuel ha risposto alle domande dei cronisti presenti, tra i quali quello di FcInternews.it. (CLICCA QUI PER VEDERE ...